Flachi: "Mi aspetto tanto stasera dai vari Beltran, Lopez e Christensen. Empoli? Italiano non l'aveva preparata bene"

Francesco Flachi, ex attaccante viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il momento attuale in casa Fiorentina:

“Una prestazione convincente e un risultato confortante farebbe arrivare meglio la squadra anche al difficile appuntamento di lunedì con la Lazio. Scontato che la Fiorentina giochi meglio contro le grandi, perché quelle partite sono più facili da preparare. Viola fregati dalla sosta al rientro con l’Empoli. Emblematico l’approccio di Kayode, che è passato dal fermare Kvara all’essere molto distaccato. Italiano non ha preparato come avrebbe dovuto la gara. Peccato, perché avrebbe dato ancora più entusiasmo all’ambiente. Dispiace certo, ma non è questa la vera Fiorentina”.

Poi ha proseguito così: “Lopez, Beltran, Christensen… io mi aspetto tanto da questi giocatori, che devono assolutamente migliorare. Sono giocatori da mettere sullo stesso piano dei titolari perché la Fiorentina tutta deve fare bene. Beltran si deve sbloccare mentre il portiere… si spera non debba fare parate decisive”.