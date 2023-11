Ci sarà anche Gabriel Batistuta stasera ad Empoli per la partita del cuore, in omaggio agli alluvionati della Toscana. Il Re Leone ha commentato così la sua presenza a La Nazione:

"Fa sempre un bell’effetto essere qui. Firenze è la mia casa e l’ho sempre detto. Le immagini dell’alluvione mi hanno veramente colpito, sono rimbalzate anche in Argentina e hanno fatto molta impressione. Non ho esitato a dire di sì quando mi è stato proposto di intervenire dalla Nazionale Italiana Cantanti. Giocherò con loro. E’ il compito di ognuno di noi, che siamo più fortunati, dare una mano a chi invece si trova a affrontare una situazione di grande sofferenza.

Il clima è cambiato ma mai mi sarei immaginato di vedere la Toscana alle prese con un’emergenza così grave. Agli alluvionati dico di non mollare, di stare compatti e di non farsi prendere dallo sconforto. Ritrovare la normalità e dimenticare questa bruttissima pagina sarà una cosa lunga e non facile. Ma la fiducia non va mai perduta. Lo dice uno sportivo che nella sua carriera ha affrontato momenti difficili e li ha superati con una grande forza”.