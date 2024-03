Supercoppa 2025 ancora a gennaio in Arabia Saudita. Cambio del format? Ad Aprile la decisione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha cercato di far luce sula prossima edizione della Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’edizione 2025 del trofeo verrà disputata, proprio come quest’anno, durante la prima settimana di gennaio. Per l’ufficialità servirà aspettare la decisione da parte dell’Assemblea di Lega Serie A se confermare o meno il format proposto quest’anno.

Il format della Supercoppa 2024: com’è andata quest'anno.

A differenza da quanto fatto precedentemente in questa stagione niente finale secca ma vera e propria rivoluzione: un’insolita Final Four, formata dalle prime due classificate del campionato precedente più entrambe le finaliste dell'ultima Coppa Italia. Ricordiamo ancora il 3-0 rifilato dal Napoli alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, in finale poi i partenopei hanno perso di misura contro l'Inter.

Due le ipotesi. Quando l’ufficialità?

Secondo il quotidiano la prossima edizione le date a disposizione sarebbero due: a seconda del numero dei partecipanti le partite andranno in scena tra il 3 ed il 7. L'ha deciso ieri l'Assemblea di Lega, che nel mese di aprile si esprimerà anche sul numero di partecipanti: sarà di nuovo una final four o una finale secca? E' la domanda a cui dovranno rispondere i 20 presidenti di Serie A per una competizione che verrà giocata di nuovo in Arabia Saudita.