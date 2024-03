De Laurentiis non ha dubbi per il futuro allenatore: Italiano in pole per la panchina del Napoli. La speranza della Fiorentina...

Nonostante il periodo di lutto che sta attraversando la Fiorentina, con Rocco Commisso e gran parte della dirigenza gigliata a Pozzallo per le esequie di Joe Barone, il calcio va avanti e con esso il mercato. L’edizione odierna di Cronache di Napoli quest’oggi, nel fare un focus su chi sarà il futuro allenatore partenopeo, ha sottolineato come il nome di Vincenzo Italiano sia uno dei più gettonati.

ADL non ha dubbi: Italiano è in pole position

Secondo quanto riportato l’allenatore viola sarebbe in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis, pronto a fare di tutto per affidare la sua squadra al tecnico di Karlsruhe. Anche in passato l’ex tecnico dello Spezia era stato avvicinato al Napoli, ci ricordiamo benissimo il tentativo nella scorsa estate quando Italiano era stato individuato come profilo ideale per il dopo Spalletti. In quel caso Rocco Commisso era riuscito a convincere Italiano a restare a Firenze, ma sappiamo benissimo che la prossima estate la situazione potrebbe essere molto diversa.

La speranza della Fiorentina

Le parole del tecnico prima della sfida contro il Maccabi Haifa hanno di fatto confermato che il rapporto con il club sembra ormai essere al capolinea: non per problemi particolari, ma perchè lui stesso considera concluso il suo ciclo in viola. La Fiorentina da parte sua è forte della clausola presente nel contratto: in caso di qualificazione in Europa League, nonostante il contratto vada in scadenza a giugno 2024, il rapporto si prolungherebbe fino al 2025.