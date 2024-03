Jovic insegue la rivincita verso la Fiorentina e un rinnovo... annuale

Era marzo anche lo scorso anno e una bella impronta su Fiorentina-Milan ce la mise proprio Luka Jovic, protagonista del raddoppio viola con un bel tuffo di testa. Potrebbe esserlo anche stavolta ma a maglie invertite, alla ripresa del torneo, sabato prossimo. I rossoneri intanto meditano anche sul suo possibile rinnovo, secondo il Corriere dello Sport: in particolare sfruttando una clausola che permetterebbe il prolungamento di anno in anno. Fin qui Jovic ha segnato 8 reti, in linea con le 13 totali della scorsa stagione alla Fiorentina.