Il ritorno di Barak che potrebbe regalargli... il Milan anche perché Gonzalez ha il solito problema

Non sarà come di consueto un rientro semplice dalla pausa Nazionali per Nico Gonzalez, impegnato fino a giovedì con il viaggio di ritorno. La gara con il Milan è prevista per sabato prossimo, il che assottiglia i tempi. Un neo ruolo da protagonista potrebbe guadagnarselo allora Antonin Barak che è tornato al gol anche in Nazionale, dopo quelli segnati in Conference. Per lui potrebbe esserci spazio proprio contro i rossoneri, vista la squalifica di Bonaventura.