Il cammino impetuoso di Beltran, da prima o seconda punta, in Europa o Sudamerica: la Fiorentina ha una carta forte da giocarsi per il finale di stagione

Arrivato a Firenze probabilmente con altre aspettative, soprattutto di chi l'aveva preso immaginandoselo centravanti, ma piano piano Lucas Beltran si sta prendendo il suo spazio (e i suoi spazi tattici in campo), ripagando la fiducia messa sul mercato, con l'alta cifra investita per lui.

Se consideriamo solo il 2024, l'argentino è a quota 4 gol con la Fiorentina (7 allargando il discorso a dicembre), cui si aggiungono i 2 segnati nella notte con l'Argentina Under 23, alla prima apparizione assoluta con una rappresentativa dell'Albiceleste. Score ancora non da bomber di razza ma il trend è di assoluta crescita.

Italiano può sfregarsi le mani in vista del finale di stagione, la Fiorentina anche in ottica futura perché la prossima annata potrebbe vedere un Beltran sul pezzo fin da subito e già bello ambientato. E su di lui sì, una strategia per il futuro la si può immaginare.