Intanto a Torino una pedina fondamentale dello scacchiere di Juric punta già al ritorno in campo contro la Fiorentina

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Alessandro Buongiorno sarà lunedì a Roma per sottoporsi a una visita di controllo con un medico specialista della spalla dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare (per ora) 2 partite.

Nel caso in cui riceverà il via libera, tornerà ad allenarsi coi compagni dopo queste settimane di terapia conservativa. A quel punto, di certo salterà la Lazio, forse Roma e punterebbe la Fiorentina per rientrare.