Viviano: “Fiorentina piena di equivoci, Kean deve giocare da solo. Con Pioli si è azzerato tutto per ripartire con l’entusiasmo dell’ambiente ma…”
Intervenuto durante il podcast Aura Sport su YouTube, l’ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato delle tante difficoltà della Fiorentina di Pioli, spaziando tra campo, mercato e non solo.
‘Tanti equivoci tattici, non si vede la luce’
“Il problema della Fiorentina è che non si vede la luce dal punto di vista tattico. Ho visto 4-5 formazioni diverse, non si capisce se si vuole giocare con la difesa a quattro o a tre. I difensori sono quasi tutti adatti a giocare a tre. E in mezzo al campo? Si voleva fisicità e si è preso Sohm, poi arriva Nicolussi Caviglia l’ultimo giorno di mercato. Kean è uno dei migliori attaccanti, ma da solo, l’anno scorso ha fatto sfracelli in attacco perchè gli piace svariare, e abbiamo preso due punte per giocare insieme a lui, con le quali si scozza. Ci sono equivoci tattici”.
‘Si è azzerato tutto, ma dopo quattro giornate…’
“Lo scorso anno è stata criticata la squadra perché era passiva, lenta, quest’anno è la stessa identica cosa, non è cambiato niente di una virgola. Allora bisogna interrogarsi sul lavoro della parte tecnica, non è certo colpa dell’ambiente. Si è chiuso malissimo l’annata passata a livello di umore, si è ricominciato con grande entusiasmo con la scelta di Pioli azzerando tutto e dopo quattro giornate ci si ritrova in queste condizioni?”.