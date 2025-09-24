Intervenuto durante il podcast Aura Sport su YouTube, l’ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato delle tante difficoltà della Fiorentina di Pioli, spaziando tra campo, mercato e non solo.

‘Tanti equivoci tattici, non si vede la luce’

“Il problema della Fiorentina è che non si vede la luce dal punto di vista tattico. Ho visto 4-5 formazioni diverse, non si capisce se si vuole giocare con la difesa a quattro o a tre. I difensori sono quasi tutti adatti a giocare a tre. E in mezzo al campo? Si voleva fisicità e si è preso Sohm, poi arriva Nicolussi Caviglia l’ultimo giorno di mercato. Kean è uno dei migliori attaccanti, ma da solo, l’anno scorso ha fatto sfracelli in attacco perchè gli piace svariare, e abbiamo preso due punte per giocare insieme a lui, con le quali si scozza. Ci sono equivoci tattici”.

‘Si è azzerato tutto, ma dopo quattro giornate…’

“Lo scorso anno è stata criticata la squadra perché era passiva, lenta, quest’anno è la stessa identica cosa, non è cambiato niente di una virgola. Allora bisogna interrogarsi sul lavoro della parte tecnica, non è certo colpa dell’ambiente. Si è chiuso malissimo l’annata passata a livello di umore, si è ricominciato con grande entusiasmo con la scelta di Pioli azzerando tutto e dopo quattro giornate ci si ritrova in queste condizioni?”.