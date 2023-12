Jovic infortunato? L'ex Fiorentina stringe i denti dopo un fastidio alla caviglia

Il Milan, che dista soli tre punti dalla Fiorentina, tornerà in campo sabato a San Siro per affrontare il Sassuolo, nel match della 18esima giornata di Serie A. Nell'ultima gara del 2023, Stefano Pioli dovrà fare i conti ancora una volta con l'emergenza infortuni, che riguarda anche un ex Fiorentina.

A proposito dell'infermeria, dalla seduta di allenamento odierna a Milanello arrivano due notizie. Quella buona è il recupero di Luka Jovic. Il serbo ha smaltito la dolore alla caviglia e sarà convocato: il centravanti andrà in panchina e sarà un'opzione a partita in corso.

La cattiva notizia è il forfait di Yunus Musah. Il centrocampista non ce la farà a recuperare e salterà anche la sfida con i neroverdi. Lo statunitense proverà a esserci per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari.