Sottil e lo scenario ideale per prendersi una maglia. Per il prodotto del vivaio viola è il momento dei fatti

Con Gonzalez infortunato e l’imminente partenza di Kouame, pronto a volare in patria per la Coppa D’Africa (oggi in serata il verdetto), si aprono scenari interessanti per Riccardo Sottil, protagonista finora di un avvio di stagione a corrente molto alternata. Adesso il giocatore cresciuto nel vivaio gigliato ha la possibilità di imporsi e convincere Italiano a puntare su di lui per i prossimi impegni.

La concorrenza non gira e si aprono spazi

La più che probabile partenza di Brekalo nel prossimo mercato di riparazione e l’eterna incertezza sul rendimento di Ikone fanno sperare il classe ’99 torinese in una maglia da titolare già da domani sera. Al Franchi arriva il Torino e dopo il subentro col Monza, Sottil ora ci crede. L’esterno offensivo è un ex della sfida, essendo passato dal settore giovanile granata prima di trasferirsi a Firenze.

Serve rispondere sul campo

Dopo il gol e l’assist contro la Salernitana, Sottil è tornato un po’ in disparte ma è ora nel momento del bisogno che il calciatore dovrà rispondere coi fatti. La Fiorentina ha scommesso tanto su di lui, esercitando il contro riscatto per strapparlo al Cagliari e trattenendolo nonostante molti alti e bassi. Dopo l’operazione che lo ha tenuto fuori mesi lo scorso anno, Sottil è rientrato ed è il momento di dimostrare che merita la Fiorentina. Il tempo sta per scadere.