La spalla perfetta di Arthur con un futuro in bilico. Il matrimonio tra Duncan e la Fiorentina è in mano alla dirigenza viola

Il salto di qualità nella prima parte di stagione di Alfred Duncan è sotto gli occhi di tutti, sul piano del rendimento ma soprattutto della continuità di impiego e nella fiducia riposta da Vincenzo Italiano nel calciatore classe ’93. Le capacità di giocare in verticale ed imporsi nello scontro fisico del centrocampista del vivaio dell’Inter, abbinate alla qualità nel fraseggio e alla sapienza tattica di Arthur, hanno permesso alla Fiorentina di trovare un duo molto efficace in mediana.

Il rilancio dopo le difficoltà

Per Duncan è un’annata di riscatto dopo le difficoltà dell’anno passato, in cui il ghanese trovò pochissimi lampi e mise assieme molte prestazioni grigie. Adesso il calciatore africano è imprescindibile per la Fiorentina e i dissapori col Ghana che lo hanno portato a dire addio alla Nazionale sono oggi una manna dal cielo per la squadra viola, che altrimenti avrebbe perso con ogni probabilità il giocatore per la Coppa D’Africa di scena in Costa d’Avorio.

Il tempo a Firenze sta per scadere?

Il contratto del mancino di Accra scade la prossima estate ma la Fiorentina ha in mano un’opzione per prolungare di un altro anno l’accordo col centrocampista. Tuttavia, sul fronte rinnovo tutto tace al momento, e il calciatore potrà a breve accordarsi con un’altra squadra. La situazione attuale vede uno stallo totale tra le parti, senza che arrivino novità sensibili. In tempi brevi perciò si attendono sviluppi imminenti sul fronte Duncan, rivelatosi una pedina imprescindibile per la Fiorentina dell’Italiano 3.0, onde evitare di perdere un calciatore che certamente non è un fenomeno, ma che ha saputo rispondere ‘presente’ con costanza del tutto diversa rispetto a molti compagni di reparto viola.