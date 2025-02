Bandiera dell'Inter e difensore Campione del Mondo con l'Italia, Marco Materazzi ha parlato a Radio Bruno per presentare la sfida tra la sua ex squadra e la squadra di Palladino.

‘Brava la società viola a difendere Palladino, viola in corsa per la Champions League’

“Sulla carta semplice per l'Inter, ma non sarà semplice. Non è mai facile giocare a Firenze, anche con lo stadio dimezzato. La Fiorentina ha dimostrato di esserci nelle ultime due gare, nonostante il momento difficile prima della Lazio. La società viola è stata brava a rendere forte la posizione di Palladino. Adesso hanno rivoluzionato col mercato e questa è l'ultima partita prima del nuovo corso. L'Inter non può sbagliare se vuole correre fino alla fine su tutti i fronti e soprattutto in campionato, il Napoli viaggia e farà pochi passi falsi. Il primo tempo sarà di studio tra le squadre, mentre il secondo sarà a tutta perché entrambe vogliono vincere. La Fiorentina è in piena corsa per la Champions League e vorrà ottenere punti preziosi”.

‘Se la Fiorentina ha rifiutato 35 milioni per Comuzzo è perchè pensa possa valere di più’

“Comuzzo è un veterano, il fatto che la Fiorentina non abbia accettato 35 milioni dal Napoli vuol dire qualcosa, pensano che possa valere molto di più. La società viola aveva ceduto Milenkovic e Quarta, sapendo quanto era bravo in prospettiva. Burdisso me ne aveva parlato benissimo, sottolineando che avesse una testa diversa. Spero sempre che le squadre italiane possano essere più italiane possibili, l'Inter ha un'ossatura molto italiana ad esempio. Fagioli dopo la squalifica si è ripresentato con grandi prospettive, purtroppo non gli è stato dato lo spazio adeguato alla Juventus, che è un cantiere aperto. Ha scelto la Fiorentina seguendo l'esempio di Kean e ha tutto da guadagnarci, ha valore. Zaniolo deve tornare ai suoi livelli, ha cambiato 4 squadre e ora non è più un bambino prodigio, deve essere un calciatore fatto e finito, mostrando a chi pensa che abbia dei limiti che invece è pronto per giocare in un grande club come la Fiorentina”.