Dopo la Roma, anche la Lazio sfonda il "muro" di Mina. Cagliari KO e Sarri stacca la Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria che non fa bene alla classifica della Fiorentina. La Lazio passa sul campo del Cagliari e stacca i Viola, prima di questa partita a pari punti. Sarri può sorridere perché la sua squadra si è imposta sul campo di Ranieri per 3-1 grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e un'autorete dei sardi.

Prestazione opaca di Mina

I padroni di casa ci avevano anche provato a rimettersi sotto, con una rete bellissima del neo arrivato Gaetano. Ma Provedel e la retroguardia biancoceleste non ha ceduto a Luvumbo e Lapadula. Da segnalare, poi, la seconda gara consecutiva di Yerry Mina, già ex Viola, che non ha convinto come nella prima uscita di Roma: il colombiano stavolta si è fatto scappare Immobile, che ha firmato il suo 200° gol in Serie A.

Fiorentina adesso da sola al nono posto

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 57, Juventus 53, Milan 49, Atalanta 39, Roma 38, Lazio 37 *, Bologna* 36, Napoli* 35, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli 21, Sassuolo* 19, Udinese 19, Cagliari 18, Verona 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).