Holm accetta l'offerta della Juventus, che adesso aspetta la risposta da Joao Mario. Altro nome da escludere per la Fiorentina

Sta prendendo ufficialmente forma lo scambio tra Juventus e Bologna sulle fasce: Joao Mario in rossoblu, mentre Emil Holm a Torino. Le due società hanno trovato l'accordo proprio in queste ore per il possibile scambio di esterni, manca soltanto una cosa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb per il momento in fatti la dirigenza bianconera è in attesa di avere un responso dal suo difensore: il portoghese deciderà stasera se andare alla corte di Italiano, mentre lo svedese ha gia detto si al trasferimento da Spalletti.

Juve-Holm, un amore che nasce da lontano

Il classe 2000 è seguito da diversi anni dai bianconeri che avevano pensato a lui già ai tempi dello Spezia. Adesso, la Vecchia Signora è tornata alla carica e ha trovato la disponibilità del Bologna a provare a chiudere questo scambio. Le parti stanno cercando di capire se fare due prestiti secchi o con diritto di riscatto. Anche perché Joao Mario non ha trovato spazio nemmeno contro il Monaco, quando il tecnico di Certaldo ha fatto un ampio turnover.

La Fiorentina aveva cercato Joao Mario come possibile sostituto di Fortini

Il nome di Joao Mario era stato accostato durante quest’ultima settimana di mercato quando erano tornate ad intensificarsi le voci di un imminente trasferimento di Niccolo Fortini alla Roma. In quel caso infatti la Fiorentina si sarebbe trovata scoperta sulla fascia destra, e tra i nomi sondati c’è stato anche quello del difensore della Juventus. Per il momento il terzino viola dovrebbe restare a Firenze, anche se la Roma è pronta a tornare alla carica: in quel caso è chiaro che la dirigenza gigliata dovrà virare sul altri profili disponibili.