Un retroscena è stato raccontato dal giornalista Enzo Bucchioni nel dopo gara di Fiorentina-Lecce su Radio Bruno. Riguarda le ultime ore di Pradè e la paura di Serie B.

"Mi ha telefonato Pradè in settimana e mi ha detto: ‘Ho paura di andare in Serie B’. Ecco il termometro della situazione. Non si rendono conto davvero del baratro in cui è precipitata la Fiorentina.

Commisso deve prendere decisioni forti, perché il suo progetto “società-famiglia” gli si sta sciogliendo tra le mani. In ogni società servono le persone giuste al posto giusto. Se non ha idee, si faccia consigliare da professionisti esterni, ma deve ripartire da un direttore generale che capisca di calcio".