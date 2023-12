Arriva l'ammenda del Giudice Sportivo dopo i cori dei tifosi della Fiorentina contro la Salernitana. Scongiurata chiusura della Fiesole: i dettagli

È appena arrivata la decisione del Giudice Sportivo in seguito ai cori dei tifosi della Fiorentina durante la sfida casalinga con la Salernitana. Mano benevola del Giudice, che ha solamente previsto un'ammenda per la società gigliata del presidente Commisso. Ecco il comunicato:

“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata sostenitori delle Società Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Sassuolo, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria".