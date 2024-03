Un altro rientro importante e una carta in più per Italiano. Ma le chances di rinnovo del contratto...

Gaetano Castrovilli come Dodô. A distanza di una settimana dal brasiliano, anche il centrocampista viola completerà il suo processo di recupero fisico giocando quest'oggi con la Primavera della Fiorentina, impegnata nel match contro il Milan.

Un rientro importante per la Fiorentina

Un rientro importante e una carta in più che avrà a disposizione Vincenzo Italiano, almeno per il campionato; sì, perché Castro è stato inserito nella lista dei giocatori utilizzabili in Serie A, ma non in Europa.

Ma sulla questione contratto…

E il suo contratto? Per quello non è cambiato nulla, in scadenza era e in scadenza rimarrà fino alla fine naturale dell'accordo a giugno. Al momento le chances che possa essere rinnovato sono pari a zero.