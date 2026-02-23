Il mix di idee e costruzione di gioco fondamentale e quel bomber che deve stare lontano dalle distrazioni
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Chi potrà decidere la partita tra Fiorentina e Pisa a favore dei viola?
Fondamentali
La Nazione si concentra in particolare su quattro nomi, indicando Parisi, Fagioli (diventato il vero uomo faro del centrocampo) e i nuovi innesti Solomon ed Harrison, come fondamentali. Tutti questi “hanno creato un mix di idee e costruzione di gioco che dovrebbe (dovrà) funzionare anche con il Pisa”.
Bomber di razza
Il tutto senza dimenticare quel Kean che ha una voglia matta di rimettersi la maglia di bomber di razza e accompagnare la Fiorentina alla salvezza senza concedersi distrazioni da voci di mercato che di tanto in tanto tornano ad affacciarsi.
