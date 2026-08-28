L'Atalanta ritrova una vecchia conoscenza della Fiorentina. Le avversarie delle italiane in Conference ed Europa League

Erano in programma oggi i sorteggi di Europa e Conference League, con i quali le italiane partecipanti - Juventus, Milan e Atalanta - hanno scoperto i rispettivi percorsi nella League Phase. Un appuntamento che negli ultimi quattro anni ha visto protagonista la Fiorentina, mentre quest'anno sarà la squadra di Sarri a rappresentare la Serie A nella terza competizione europea.

Il percorso dell'Atalanta

Ebbene partiamo proprio dal percorso dell'Atalanta che affronterà Ajax, Borac e Riga in trasferta e ospiterà Pafos, Kairat Almaty e Mjallby. Peraltro il Pafos è stata una delle avversarie della Fiorentina nella Conference giocata con Palladino, partita vinta 3-2 al Franchi.

Le avversarie di Juventus e Milan

Passando invece all'Europa League la Juventus affronterà Real Sociedad, Rennes, Omonia e N.E.C. in casa e AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta e Hapoel Beer-Sheva in trasferta. A San Siro contro il Milan andranno invece Benfica, Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia, mentre i rossoneri sfideranno a domicilio Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Leski Sofia.