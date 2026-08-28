Ore caldissime per Zirkzee. E a spianare la strada alla Fiorentina potrebbe essere stato... Spalletti!

Joshua Zirkzee sarà il nuovo attaccante della Fiorentina. La trattativa procede spedita e, salvo colpi di scena che ci auguriamo di non vivere, sarà proprio lui l'erede di Moise Kean.

Ore caldissime

L'operazione si potrebbe concludere a ore: come riporta Niccolò Ceccarini, infatti, siamo in un momento caldissimo sul fronte del prestito dell'attaccante dal Manchester United alla Fiorentina.

“Merito”… anche di Spalletti

La trattativa, peraltro, si porta dietro un curioso retroscena. Parrebbe infatti che Zirkzee avesse raggiunto un accordo con la Juventus a seguito di un incontro avuto con il suo entourage e il club bianconero. Spalletti però ha fatto dietrofront, preferendo puntare su un attaccante con caratteristiche più da area di rigore. Una presa di posizione che ha spianato la strada alla Fiorentina.