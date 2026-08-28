La Gazzetta dello Sport: Svolta Zirkzee, soprasso alla Juventus
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sul mercato della Fiorentina, con particolare attenzione sull'avvicendamento in riva all'Arno dei “numeri 9”.
Trattativa per Zirkzee
“Svolta Zrikzee” Scrive nel titolo principale della pagina dedicata alla Fiorentina la rosea, che poi aggiunge: “La Juve frenata dai no di David. Sorpasso Fiorentina”.
E a centrocampo…
Attenzione ai possibili rinforzi anche nella linea mediana viola. La Gazzetta scrive a proposito in taglio basso: “Viola su Thorstvedt. Grosso aspetta il pupillo norvegese”.
💬 Commenti