Italiano chiede aiuto a Milenkovic

Lo staff tecnico della Fiorentina sta lavorando per ritrovare quei giocatori chiave all’interno di uno spogliatoio, elementi che possono risollevare morale e classifica di una squadra che è passata nel giro di un mese dal quarto all'ottavo posto.

Milenkovic torna titolare

Contro il Frosinone, Italiano dovrà fare a meno di Ranieri, squalificato, dovrebbe confermare una linea arretrata a quattro con Milenkovic che tornerebbe ad essere nuovamente titolare.

L'allenatore fa affidamento sui suoi giocatori più rappresentativi

Italiano avrà bisogno del suo miglior Milenkovic, viene sottolineato stamani su La Repubblica, sia per la solidità in difesa sia per il supporto ai compagni in fase di sviluppo azione. Non solo. In un momento così delicato, con la Fiorentina che non riesce a vincere da un mese e mezzo, il tecnico fa affidamento anche sui suoi giocatori più rappresentativi per ritrovare la scintilla giusta.