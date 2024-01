L’Inter è più forte e, soprattutto, ha molta più velocità di esecuzione nelle trame di squadra e nell’esecuzione dei singoli, alcuni dei quali sono dei campioni (oggettivamente da applausi il colpo di testa di Lautaro). Con Ikone ancora inspiegabilmente in campo, la Fiorentina gioca in dieci fino all’ingresso di Gonzalez. Già, perché il francese è stato nuovamente interprete di una prestazione identica a quando sta in panchina: cioè nulla. Anzi, per la verità è riuscito a farsi segnalare sul tabellino per aver preso il più inutile dei gialli con un fallo a 80 metri dalla propria porta con l’arbitro che aveva già il fischietto in bocca per chiudere il primo tempo.

Il disperato messaggio di Italiano

L’assalto finale dei viola, con Milenkovic lanciato in campo come ariete di sfondamento, è stato al tempo stesso epico e patetico. Il disperato malcelato messaggio di Italiano alla proprietà affinché intervenga sul mercato.

Voti e giudizi

Parisi – 5 – Ok, Lautaro lo smanaccia, ma non è Lukaku, farsi spazzare via così non è accettabile… L’attaccante dell’Inter è di un’altro livello e la differenza si vede tutta.

Ikone – Sv Imprendibile quando parte palla al piede puntando verso la propria porta. Per il resto prestazione inesistente, quindi voto inesistente.

Italiano – 5,5 – Non ha colpe sulla sconfitta se non quella, iperdonabile, di schierare di nuovo Ikone. Ok, non ha cambi adeguati, ma meglio del nulla poteva lanciare chiunque altro. Coraggio e azzardo nel tenere altissima la linea difensiva contro i velocisti nerazzurri.

