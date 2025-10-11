"Ndour ha grandi potenzialità ma vedo pochi progressi. Martinelli? Se non gioca nel club, non giocherà neanche in Nazionale"

Alex Frosio, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno commentando la prestazione nell'ultima uscita dell'Italia under 21: in particolare, si è concentrato sui giocatori della Fiorentina visti in campo ieri.

Su Ndour

“Ndour è un giocatore dalle potenzialità incredibili, fu lui la stella dell'ultimo Europeo under 19 vinto dall'Italia. In under 21 è una bestia, nonché un pilastro della rosa essendo colui con più presenze di tutti. Non vedo però grandi progressi nell'esprimere le sue potenzialità, che invece mi sarei aspettato col suo passaggio al calcio ‘dei grandi’: a volte mi sorprende ancora come, un ragazzone come lui, non sappia sfruttare il suo fisico. Sono cose che deve affinare, è ancora giovane e deve formarsi ancora appieno. Ha passo, ha forza, calcia molto bene quando lo vedo nei riscaldamenti, ma dovrebbe farlo molto più spesso in partita. Sotto questo senso, l'under 21 storpia un po' le prospettive: Pisilli ad esempio sembra un fuoriclasse mentre con la Roma fa fatica. Ma credo sia solo una questione di maturazione”.

Su Martinelli e Berti

“Berti lo conoscete a Firenze, adesso la Fiorentina ha una batteria nutrita di centrocampisti ma uno duttile come lui fa sempre comodo. Ha segnato con la Nazionale nel suo stadio di casa, era emozionato: se sarà un rimpianto per la Fiorentina, ancora è presto per dirlo. Il portiere invece è un rebus: in tre partite ho visto tre portieri diversi, la scelta di Palmisani preferito a Martinelli credo sia dovuta al fatto che questo gioca nel suo club. Se non giochi e un tuo collega invece lo fa con regolarità, gli parti dietro”.