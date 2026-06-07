Aquilani mette in un bel guaio il Torino e Cairo sbatte la testa su un altro ex viola

La scelta di Alberto Aquilani è ormai cosa fatta: per lui ci sarà la prima panchina in Serie A e sarà il Sassuolo a dargliela, in seguito alla rescissione con Fabio Grosso. L'ex tecnico della Primavera viola ha beffato il Torino, che però si è mosso in ritardo e i granata sono ancora senza panchina.

Per questo, secondo Tuttosport, il contatto nuovo è quello con Alberto Gilardino, reduce dall'esonero col Pisa ma pronto a rientrare in pista. Similmente a Vanoli, anche D'Aversa è stato sollevato dall'incarico dopo aver centrato la salvezza ma Cairo pensava di poter mettere le mani sull'ex tecnico del Catanzaro. Sfumata l'opzione Aquilani, ecco allora l'idea di un altro ex viola come Gilardino.