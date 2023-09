Il retroscena dell'offerta della Fiorentina per Baldanzi: non solo 15 milioni. Ecco i dettagli

Che Tommaso Baldanzi fosse un obiettivo della Fiorentina dell'ultima finestra di mercato non è una novità. Negli scorsi giorni anche il suo agente, Federico Pastorello, aveva commentato le trattative per il giocatore che erano state avviate tra la società viola e l'Empoli. Il Corriere dello Sport, sul proprio sito, svela alcuni dettagli dell'offerta gigliata per il giovane trequartista italiano: 15 milioni di euro più un giocatore, con le parti che avevano iniziato a parlare anche dell'adeguamento del contratto.

Alla fine Baldanzi è rimasto a Empoli, ma ha già detto di voler cambiare aria nel prossimo futuro. Che la Fiorentina possa riprovarci per lui? La valutazione, adesso, sfiora i 25 milioni di euro.