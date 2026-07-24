Sfuma il sogno Pep Guardiola: "Grazie, ma non me la sento". Maldini, intanto, ha già deciso il piano B per l'Italia

Sembrava più un'utopia che un interessamento concreto, eppure Maldini lo aveva confermato: c'era anche Pep Guardiola nella lista dei candidati a diventare CT dell'Italia. L'epilogo di questo breve sogno lo racconta gazzetta.it.

La risposta di Pep

“Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”: questo il messaggio che Guardiola avrebbe recapitato alla Federazione italiana, che di fronte a un'offerta che comunque lo ha fatto titubare, ha declinato con eleganza. Non è una questione economica, come aveva confermato Maldini: secondo la Gazzetta, i motivi principali sono la voglia di dedicare del tempo a sé stesso e alla propria famiglia e, soprattutto, il rispetto verso una nazione come l'Italia, che gli ha dato tanto.

Pronto il piano B

Archiviato Guardiola, si tornerà su Pirlo: è lui il prescelto dal duo Maldini-Leonardo per innovare, tagliando i ponti col passato e per partire col nuovo progetto per la Nazionale, uno a lungo termine.