Massimo Sabatini: "La Funaro ha fallito sul Franchi, c'è materiale per chiederne le dimissioni"

L'annuncio fatto dal Comune di Firenze dello slittamento del termine per i lavori del primo lotto allo stadio Artemio Franchi, ha inevitabilmente alimentato discussioni e polemiche.

“Ha sempre negato l'evidenza”

Perplessa la Fiorentina, ma dure le opposizioni a Palazzo Vecchio. Il consigliere comunale della Lista Schmidt, Massimo Sabatini, ha detto: “Per un anno e mezzo di mandato la sindaca, ha sempre negato l'evidenza e non ha neppure avuto il coraggio della delega alle grandi opere che si era tenuta”.

“Ha tradito le aspettative dei tifosi”

Inoltre ha aggiunto: “Ha usato la giunta per evitare il confronto, ma oggi la verità le si stampa sonoramente davanti agli occhi: ha fallito! Ha tradito le aspettative dei tifosi, non ha saputo guidare un'opera di cui ha scelto di tenere il comando: c'è materiale per chiederne le dimissioni”.