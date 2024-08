Terracciano apre al Monza, forte sul portiere viola. Ma il club brianzolo aspetta la mossa della Fiorentina per sostituirlo

La Fiorentina è pronta a cambiare più di qualcosa in porta. Pietro Terracciano, nelle ultime stagioni trascorse da titolare, non è mai stato così vicino a lasciare Firenze. Su di lui c'è il Monza, che adesso ha anche il gradimento del portiere.

Monza forte su Terracciano

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Monza è forte su Terracciano e sta concretizzando il tentativo di portarlo in Brianza. Sostanzialmente si tratta di bloccare il giocatore, in attesa della Fiorentina e della mossa per sostituirlo in porta. Nel mentre, si continua a parlare di profili come De Gea e Turati.