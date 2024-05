"Palladino merita una panchina prestigiosa come quella della Fiorentina. Italiano verso la promozione: Napoli? Macché, Bologna"

A TMW Radio ha parlato Simone Braglia, ex portiere, intervenendo anche sulla Fiorentina e sul possibile nuovo allenatore dei gigliati. Questa la sua opinione sul possibile approdo in riva all'Arno di Palladino: "Non lo so. A Monza potrebbe andare un ex Milan. Galliani poi è uno scopritore di talenti anche negli allenatori. Palladino è della new generation, merita una panchina di prestigio come quella viola. E' una squadra difficile, per l'ambiente, ma Palladino è pronto".

E ancora: "Italiano ha riportato la Fiorentina, abituata a stare a metà classifica, ad andare in coppa. Ha una discreta rosa, ha dato il suo peso e non poco. Vedo per lui una promozione, non a Napoli ma a Bologna".