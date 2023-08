Sul proprio canale YouTube, il giornalista e telecronista di Dazn Stefano Borghi si è espresso così sulla Fiorentina di Italiano: “Quella viola è una squadra che mi intriga molto e che ha preso giocatori funzionali. L’inciampo di Vienna nell’andata del Playoff di Conference League è molto fastidioso e ci dà anche l’indicazione di cosa debba trovare la squadra di Italiano, ossia la capacità di emergere anche in situazioni in cui non può dominare”.

Poi Borghi ha concluso: “Serve un difensore centrale e sciogliere il nodo Amrabat, per capire dove andare a lavorare. La Fiorentina deve conquistare un po’ di equilibrio”.