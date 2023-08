Amrabat nel mirino del Napoli. Novità nelle prossime ore?

Per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, rimasto fuori dalla lista dei playoff di Conference (chiaro segno che non fa più parte dei progetti della società), si sta facendo avanti un altro pretendente oltre al Manchester United. Il giocatore, si sa, avrebbe un accordo con i red devils. Ma il club inglese tentenna, e non si capisce se stia tirando al ribasso o se abbia cambiato idea.

Così, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è messo alla finestra il Napoli, per vedere che succede. Al club azzurro Amrabat è sempre piaciuto tanto che lo stava per prendere quando era al Verona, ma poi il giocatore ha scelto la Fiorentina. Ora il Napoli, alla ricerca di un centrocampista muscolare e di ritmo, ha ripensato a lui. Rudi Garcia avrebbe già dato l’ok.