Nzola via in prestito? La Fiorentina ci pensa, anche se il sostituto sembra essere irraggiungibile

Dopo il tragico inizio di stagione con la maglia della Fiorentina, nelle ultime ore in casa viola starebbe prendendo quota l’idea di mandare Mbala Nzola in prestito da qualche parte fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Radio Bruno la dirigenza viola starebbe valutando di mandare in prestito l’angolano all’Empoli di Andreazzoli.

Interesse dalla Toscana

A quanto pare l’attaccante per il momento starebbe subendo la forte pressione della piazza, e per questo un periodo in provincia potrebbe essere un’ipotesi reale da non scartare. Per questo la Fiorentina, secondo l’emittente fiorentina, negli ultimi giorni avrebbe cominciato ad interloquire con l’Empoli.

L'opzione Kean però è molto complessa per la Fiorentina

Sempre per Radio Bruno, sarebbe anche stato individuato il sostituto idea: si tratta dell’attaccante della Juventus Moise Kean. I bianconeri, come analizzato in precedenza, però non vogliono cederlo in prestito, anche se è vero che ormai, messo ai margini da Vlahovic e Yldiz, difficilmente il classe 2000 potrà trovare il minutaglie che possa garantirgli di essere convocato al prossimo europeo. Su Kean sono da registrare anche i forti interessi di Bologna e Monza.