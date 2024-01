Un altro club di Serie A fa sul serio per Faraoni: la proposta è migliore di quella della Fiorentina

Impegnata in piena rincorsa salvezza la Salernitana di Filippo Inzaghi, dopo esser stata costretta a cedere Mazzocchi al Napoli, sta cercando il rimpiazzo giusto in quella zona del campo. Come riportato questo pomeriggio da GianlucadiMarzio.com il club granata avrebbe messo gli occhi su Davide Faraoni, ormai in uscita dal Verona.

La Salernitana non è da sola

Come riportato però il club di Iervolino dovrà vedersela con la Fiorentina di Rocco Commisso, l’altra società che ha fatto una proposta ufficiale alla dirigenza scaligera. Entrambi i club sono interessate al classe ’91, ma le offerte inviate al Verona sono molto diverse.

Interesse per entrambe, ma offerte diverse

La Salernitana ha messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto, mentre il club viola ha proposto un prestito con diritto di riscatto. Situazione, dunque, da monitorare.