Kean in prestito alla Fiorentina fino a giugno? Pista complicata, la Juventus non vuole privarsi di lui

Nelle ultime ore in molti - tra quotidiani, emittenti radio e siti internet - hanno rilanciato la possibilità di un’ennesima operazione di mercato tra Fiorentina e Juventus: i viola, avendo grandi problemi in fase realizzativa, si sarebbero detti interessati a Moise Kean, ormai terza scelta nelle gerarchie di Massimiliano allegri. Molti interrogativi sorgevano anche sulla formula, si parlava infatti di un prestito secco fino a giugno, che questo pomeriggio però è stata di fatto neanche minimamente considerata dal club bianconero.

La Juventus non lo cede in prestito

Secondo quanto infatti riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb.com attualmente non c'è la possibilità che i bianconeri aprano la porta per un possibile prestito: né secco, né con un diritto di riscatto già fissato. Oltre che per il fatto che la Juventus è ufficialmente in lotta per lo scudetto, e quindi l’idea dei bianconeri sarebbe quella di mantenere gli attuali equilibri e di evitare cambiamenti improvvisi in corso d’opera.

Stipendio altissimo, anche per la Fiorentina

Il grande problema poi è rappresentato dal enorme stipendio dell’attaccante bianconero: Kean infatti percepisce 4 milioni netti a stagione, una cifra difficilmente sostenibile dalle casse della Fiorentina. Anche il Bologna aveva pensato all’attaccante ma si è dovuto ritirare dalla trattativa proprio per l’ingaccio monstre del classe 2000.