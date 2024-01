Pecci: "Sia Fiorentina che Bologna vogliono vincere la Coppa Italia. Zirkzee giocatore di alto livello, ma senza di lui..."

Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina e Bologna Eraldo Pecci, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare la sfida di Coppa Italia tra la squadra di Italiano e quella di Thiago Motta. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“E’ normali che quando si vive una situazione come quella che sanno vivendo le due squadre, che storicamente non sono comunque abituate a lottare sempre per certi obiettivi, è giusto continuare a sognare. Sia Fiorentina che Bologna sono nella parte alta della classifica, credo che questo basti per affermare che sia una ottima stagione per entrambe. Per questo vorranno far bene anche in Coppa Italia e, perchè no, anche pensare di vincerla”.

Ha poi spostato l’attenzione sul Bologna: “Sinceramente non ho mai visto un direttore sportivo o un presidente far gol. Poi chiaramente quando fanno bene e riescono a prendere giocatori buoni, che soprattutto riescono a far bene in campo, è giusto sottolineare il loro lavoro. E’ vero che questa squadra a quando è arrivato Sartori ha cambiato prospettive, penso però che sia un discorso collettivo piuttosto che del ds, del presidente o dell’allenatore. E’ sotto gli occhi di tutti il giocatore che è diventato Zirkzee, è uno di quelli sopra la media, e quando tocca palla e la gioca sembra che il Bologna giochi bene: è un calciatore che fa la differenza, e assieme a lui ci sono altri 3-4 giocatori sopra la media in questo Bologna. Ma se non si accende Zirkzee il Bologna fa fatica, spesso a vincere e perdere. Quindi molto dipende da cosa fa lui. Chi la spunterà in campionato? Fiorentina e Bologna stanno facendo ottime cose, sono molto in alto, ma penso ci siano altre squadre molto forti. Ovviamente nessuno si aspettava un Napoli così indietro, ma non credo sia legato al livello del nostro campionato”.

Ha poi chiosato parlando della piazza di Firenze, e del peso che ha sui giocatori che vestono la maglia viola: “Ogni piazza ha le sue caratteristiche. Se sei in provincia ne vinci una e ne perdi una va bene lo stesso. Quando si sale di livello è chiaro che devi fare meglio e ti perdonano meno. Ma Firenze è come le altre, anche nel passaggio da La Spezia al Bologna per Motta c’è stata la stessa situazione”.