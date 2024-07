Pioli improvvisamente in stand-by con l'Arabia e con lui anche un sogno della Fiorentina come Theate

Sembravano ormai definiti i trasferimenti in Arabia dell'ex tecnico viola Stefano Pioli e del centrale belga Arthur Theate, direzione Al Ittihad. E invece, come riporta Fabrizio Romano, tutto si è bloccato ed è in stand-by. Manca ancora l'accordo definitivo, soprattutto per il tecnico, mentre il difensore, sognato più che cercato dalla Fiorentina, aveva addirittura già effettuato le visite mediche. Improbabile in ogni caso, che il club gigliato possa rifarsi sotto.