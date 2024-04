"La Juventus potrebbe vendere Arthur a prezzo di saldo, ma la Fiorentina non affonderà il colpo. Il suo problema..."

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato a Radio Bruno della partita di domani sera tra Fiorentina e Juventus a Torino. Queste le sue parole: "La vittoria contro la Lazio non ha risolto i problemi in casa bianconera, la situazione in questo 2024 è chiara.

Arthur? Credo che in estate la Juventus possa venderlo a prezzo di saldo, ma non penso che la Fiorentina affonderà il colpo per lui. Il suo talento è indiscusso. Purtroppo però gli infortuni lo hanno sempre frenato"