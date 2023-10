Nessuno tra i centrocampisti in Serie A come Bonaventura. Jack guida la Fiorentina nella terza miglior partenza viola degli ultimi 30 anni

C'è una statistica che fa ben capire l'importanza della partenza che ha fatto la Fiorentina in questa Serie A 2023-24. Sono 17 i punti guadagnati dai ragazzi di Italiano in queste prime 8 gare disputate. Come riporta Opta, si tratta della terza miglior partenza della squadra viola nell'era dei tre punti a vittoria (1994-95), con la Fiorentina che ha fatto meglio solo nelle stagioni 1998-99 e 2015-16 (18 punti).

Sempre secondo Opta, Giacomo Bonaventura con il gol di ieri è il centrocampista più coinvolto in azioni da gol dell'intero campionato viola con 6 occasioni: per Jack 4 gol e 2 assist (8 presenze). In tutta la scorsa stagione, in Serie A, in 30 apparizioni aveva collezionato 5 gol e 3 assist.