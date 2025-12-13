Battere il Verona per emulare... il Verona. Quella curiosa statistica che dà l'ultima chance alla Fiorentina
Man mano che la Fiorentina andava avanti in campionato, mancando l'appuntamento con la vittoria partita dopo partita, spuntavano fuori nuove statistiche su salvezze improbabili di squadre che erano partite malissimo. Ebbene, Opta ne ha trovata un'altra che accomuna la Fiorentina e l'Hellas Verona.
Il Verona fa scuola
Le due squadre si sfideranno domani al Franchi: una vittoria viola significherebbe non solo rompere la maledizione, ma anche agganciare i diretti avversari in classifica, il che risulta fondamentale a qualsiasi speranza di salvezza. Infatti, la Fiorentina al momento ha appena 6 punti dopo 14 giornate: eppure, per ben due occasioni, si sono rivelati sufficienti per salvarsi a fine anno.
I due casi
Prima il Crotone nel 2016/17, salvatosi all'ultima giornata battendo la Lazio - in concomitanza alla sconfitta dell'Empoli -, poi proprio gli scaligeri, nel 2022/23: allora servì lo spareggio per salvarsi, con l'Hellas che superò lo Spezia condannando i liguri alla Serie B.