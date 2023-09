Italiano e quella gran voglia di lanciare Lopez: ma nella testa del tecnico c'è anche il doppio play

A Genk finalmente è arrivato l'esordio di Maxime Lopez, assente nelle prime due uscite per squalifica e con la sosta Nazionali in mezzo, e tutto fa pensare, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, che Italiano sia pronto a lanciarlo dal primo minuto oggi a Udine. Alter ego di Arthur… ma anche di Italiano stesso che si rivede proprio nel francese e che nella sua idea di Fiorentina qualitativa pensa anche alla soluzione con doppio play: non sarà oggi l'occasione ma l'esperimento del finale di Genk potrebbe presto essere riproposto.