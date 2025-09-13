Flachi: "Stasera metterei Dzeko accanto a Kean, è lui che crea gli spazi da attaccare. Lucca? Come per Piccoli, ci vuole pazienza"
Francesco Flachi, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno di un tema di sua competenza: il reparto offensivo delle due squadre in vista della sfida di stasera.
Sull'attacco della Fiorentina
“Dzeko è un giocatore con grande carisma e personalità: uno come lui è troppo importante stasera, perché sa sempre dove deve giocare per ricevere il pallone, e attira i difensori su di sé liberando gli altri. Poi, il Napoli tende a dare profondità: è lì che bisogna sfruttare Moise Kean e approfittare di tutti questi spazi”.
Su Lucca e Piccoli
“Lucca? Capisco le critiche, il Napoli ha speso tantissimo per lui, ma i tifosi devono capire che ci vuole pazienza. Come per lui, così per i fiorentini con Piccoli: le cifre sulle teste di questi ragazzi alzano le aspettative, ma ricordiamoci che sono pur sempre dei giovani”.