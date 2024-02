Il Werder Brema anticipa tutti e fa suo un obiettivo di mercato della Fiorentina

Vi ricordate Marco Grull, l’esterno offensivo del Rapid Vienna che aveva ben figurato nel Play off di Conference League contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano? Nei mesi successivi era stato avvicinato alla Fiorentina, che a detta di molti sembrava esser rimasta folgorata dalle caratteristiche del giovane laterale austriaco. Purtroppo però il classe ’98 questo pomeriggio ha raggiunto l’accordo con il suo futuro club.

A partire dalla prossima estate Grull giocherà in Bundesliga nel Werder Brema: il club tedesco, nel programmare la prossima stagione, nonostante sia appena concluso il mercato invernale, ha scelto di annunciare l’accordo con il giocatore del Rapid. A darne l’annuncio il ds del Werder Clemens Fritz, con un annuncio sul sito ufficiale del club: “Seguiamo il percorso professionale di Marco già da tempo. Negli ultimi anni è cresciuto molto bene ed è stato oggetto di interesse nel mercato dei trasferimenti, anche nella finestra di mercato precedente. Siamo quindi lieti di aver potuto convincere Marco della nostra filosofia sportiva e delle sue prospettive nel nostro club e che rafforzerà la nostra squadra in estate”.

Arrivano anche le prime parole del giocatore: “È un grande onore per me poter indossare la maglia del Werder Bremen dall'estate in poi e far parte di questa squadra. Sono pronto a dare il massimo e continuare a crescere positivamente per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi”.