Il Bologna non molla Fazzini. La situazione
Jacopo Fazzini tra infortuni ed esclusioni è scivolato rapidamente in fondo alle gerarchie della Fiorentina, e con Paolo Vanoli in panchina non appare destinato a trovare spazio nell'immediato.
Il centrocampista in uscita?
Il classe 2003 ex Empoli potrebbe lasciare Firenze in questi ultimi giorni di mercato, l'ipotesi non è da escludere. In particolare, c'è il Bologna di Sartori che approccia il calciatore gigliato, ed anche in queste ore è tornato ad informarsi sulla sua situazione, come riporta Alfredo Pedullà.
Asse caldo
I felsinei seguono il calciatore ormai da settimane e potrebbero decidere di affondare il colpo. L'asse Fiorentina-Bologna è caldo, dopo la chiusura del recente scambio tra Fabbian e Sohm.
