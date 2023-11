Bologna in Europa? Fabbian predica calma: "Non ci pensiamo. Ma non è un caso la nostra posizione in classifica"

Giovanni Fabbian, autore di un gol nel successo del Bologna all'ultima giornata, ha parlato del possibile obiettivo Europa per la squadra di Thiago Motta, che al momento si trova sopra la Fiorentina:

I segreti dei successi

"Siamo una grande squadra perché un grande gruppo. È questo che fa la differenza: non è un caso se siamo in quella posizione di classifica".

Bologna in Europa?

E sulla qualificazione in Europa ha risposto così: "Non ci pensiamo. Andiamo avanti gara dopo gara, poi alla fine guarderemo i risultati. La classifica ha senso a maggio, non adesso".