Nel momento di difficoltà, per usare un eufemismo, della Fiorentina di Stefano Pioli, è riemerso persino il nome di Raffaele Palladino. Dimenticando forse il modo in cui furono accolte le sue dimissioni, qualcuno adesso rimpiange il tecnico che l'anno scorso portò la squadra viola al sesto posto battendo quasi tutte le big.

Voce del verbo “overperformare”

I numeri però non mentono, anzi dicono molto sulla scorsa stagione. Secondo il modello di Expected Point di Understat, la Fiorentina di Palladino è stata la squadra con la terza overperfomance di sempre rispetto ai punti in classifica, con 10 punti in più rispetto a quelli attesi. Sopra alla Viola 2024/2025 solo la Lazio di Sarri che arrivò seconda e il Milan che vinse lo Scudetto proprio con Stefano Pioli in panchina.

Gli expected point sono calcolati tenendo in considerazione le singole partite e i relativi expected goals, cioè le potenziali azioni da rete create nel corso dei novanta minuti. La Fiorentina di Palladino ne creava poche, ma ha vinto tante partite di misura grazie a poche occasioni e tanta fase difensiva.