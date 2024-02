Sentite Fabiani: "La Fiorentina aveva giocato otto giorni prima, noi quattro col Torino. Siamo arrivati al Franchi a pezzi"

Non solo Sarri. Il tema dei troppi impegni ravvicinati, più volte trattato e criticato dal tecnico della Lazio, è stato preso in esame anche dal direttore sportivo biancoceleste Angelo Mariano Fabiani. Queste le sue parole al Messaggero dopo a due giorni dalla sconfitta con la Fiorentina: “Da Riad in poi gli impegni ogni tre giorni sono stati un massacro, e siamo arrivati al Franchi a pezzi".

“La Fiorentina ha avuto più giorni di riposo”

Fabiani ha fatto poi l'elenco delle defezioni: "Provedel non stava in piedi, Marusic non doveva giocare, Vecino e Zaccagni sono stati forzati per non parlare degli indisponibili tra squalifiche e infortuni. La Fiorentina aveva giocato otto giorni prima, noi quattro col Torino”.