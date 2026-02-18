Graziani: "Trascurare la Conference non ha senso. Domani può essere l'occasione per chi gioca meno, Ndour su tutti"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana alla vigilia dei playoff d'andata di Conference League: “Un minimo di turnover ci sta, certo se ne cambi troppi rischia di diventare difficile mantenere l'equilibrio di squadra. La competizione europea però è importante, per cui Vanoli dovrà fare delle rotazioni intelligenti inserendo calciatori che magari hanno avuto meno spazio e che sono motivati a fare bene. Trascurare la Conference non avrebbe senso, la Fiorentina può andare avanti anche senza i titolarissimi. Uno su tutti è Ndour, che in campionato ha perso un po' il posto e che secondo me ha voglia di dimostrare il suo valore sul campo”.

“La squadra ha capito in che situazione si trova”

Poi ha aggiunto: “Adesso la squadra è consapevole della precarietà della classifica, da questo punto di vista vedo una maggiore compattezza. Al tempo stesso però la Fiorentina deve essere conscia del fatto che ha una rosa superiore alle altre concorrenti per la salvezza. Resto fiducioso e convinto che, anche se nella storia del calcio ci sono stati esempi del contrario, con questi calciatori la Fiorentina non possa retrocedere”.