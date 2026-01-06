Lucchesi: "Paratici? Difficile lavorare per una squadra, figuriamoci per due. È un po' spigoloso come persona, ma..."

A Radio Bruno ha parlato Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, intervenendo sulla situazione della squadra viola e sull'arrivo a Firenze di Fabio Paratici.

Su Paratici

“Paratici io lo conosco dai tempi della Sampdoria e la sua storia parla da sola. Nella sua carriera ha lavorato per club importanti ed è ancora giovane. Auguriamoci, per il bene della Fiorentina, che faccia bene anche a Firenze come ha fatto in tanti altri posti”.

Sul ritardo nell'arrivo

“Già è difficile lavorare per una squadra, figuriamoci per due. Soprattutto se una è in una situazione di emergenza come c'è ora a Firenze. Io credo che anche lui non veda l'ora di dedicarsi anima e corpo al progetto su cui lavorerà per i prossimi anni. Ora è sotto contratto e per svincolarsi ha dovuto fare degli accordi. In passato ha speso tanti soldi, ha fatto operazioni molto ambiziose e ora ha un atteggiamento un po' spigoloso. Lavorerà da Londra, ma sicuramente se lo facesse a tempo pieno sarebbe meglio”.